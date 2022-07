Samsung vende milioni di smartphone, anche se...

Buone notizie in caso Samsung: dopo un lungo periodo di stallo, la compagnia vede un fare di speranza. Le vendite dei telefoni hanno iniziato a crescere e sono diventate solide, anche se i profitti sono ancora in calo.

Samsung: prestazioni da record negli ultimi mesi

In queste ore, la società sudcoreana ha pubblicato i risultati relativi alle prestazioni finanziarie degli ultimi mesi del 2022. Si evince che ha ottenuto dei successi su tutti i fronti, ottenendo così un successo insperato e inaspettato. L’OEM di tecnologia più versatile del mondo (produce schermi, processori, telefoni, tablet, frigoriferi, lavatrici, elettrodomestici e televisori) mostra con orgoglio i suoi trofei. Le entrate del secondo trimestre dell’anno sono molto floride e fanno ben sperare gli investitori.

Dobbiamo segnalare un utile operativo che aumenta, anno dopo anno. Si è passati da 12,57 trilioni di won a 14,1 trilioni nel corso degli ultimi tre mesi ma non è tutto oro quel che luccica.

Il business mobile (MX e Networks) ha generato 29,34 trilioni di won in vendite combinate, ma il guadagno del secondo semestre è di 2 miliardi di dollari. In poche parole, la società va bene ma non è il caso di cullarsi troppo. Una grande spinta finanziaria è ottenuta dalle prestazioni finanziarie di Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra così come del Tab S8. Uno dei terminali più apprezzati dell’ultimo periodo invece, è stato il Galaxy A52s. Anche l’S21 FE è stato apprezzato in lungo e in largo, anche se è arrivato molto in ritardo sul mercato.

Adesso la compagnia si sta preparando per il debutto dei nuovi Galaxy Z Fold4 e Z Flip4; si dice che questi terminali saranno in grado di garantire una “redditività” molto elevata, nonostante i problemi geopolitici, la crisi dei conduttori, lo scenario pandemico.

Se volete comprare il best buy dell’anno, il Galaxy A52s, vi suggeriamo di comprarlo da Amazon: lo trovate in sconto a soli 314,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.