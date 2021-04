Samsung ha realizzato un intero show TV basato sulla fotocamera del Galaxy S21 Ultra. Per chi non lo sapesse, questo è uno dei migliori cameraphone presenti sul mercato al giorno d’oggi e, se non ne avete già sentito parlare abbastanza, ecco che la compagnia sta cercando un altro modo per ribadirlo. La società ha creato un’intera serie TV basata sulla fotocamera del Galaxy S21 Ultra e pare che questa non debutterà fino alla fine di questo mese su Hulu.

Samsung Galaxy S21 Ultra protagonista di uno show TV

Samsung ha annunciato oggi di aver creato una serie chiamata Exposure e che andrà in diretta il 26 aprile su Hulu. Lo show presenterà fotografi emergenti che si sfideranno in varie prove e test per diventare “il miglior fotografo mobile d’America“. Come previsto, tutti i concorrenti utilizzeranno esclusivamente il Galaxy S21 Ultra per scattare immagini e video.

Di solito, le partnership di prodotto per film e serie TV mostrano un particolare gadget per pochi secondi, ma questa è probabilmente la prima volta che un’intera serie è incentrata su un solo dispositivo. L’azienda è estremamente fiduciosa sulle capacità della fotocamera del suo smartphone di punta.

Specifiche della fotocamera

Il Galaxy S21 Ultra è dotato di una configurazione quadrupla sul retro, con una lente principale da 108 MP, una ultrawide da 12 MP con messa a fuoco automatica, un’ottica con teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e una camera con teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x. Il sensore principale e il teleobiettivo sono stabilizzati otticamente. Nella parte anteriore, c’è una fotocamera selfie da 40 Mpx con autofocus. Il telefono può registrare video con risoluzione 4K a 60 fps da tutte le sue fotocamere e clip in 8K a 24 fps dalla sua fotocamera da 108 MP.

Il telefono dispone anche della modalità Director’s View che mostra simultaneamente i flussi video da tutte le telecamere del telefono. Samsung ha anche introdotto la possibilità di acquisire ritratti in condizioni di scarsa illuminazione con questo telefono.

