Samsung TV QLED 4K da 65" scontata di ben 800€ su Amazon!

Siete alla ricerca di un'ottima televisione 4K per prepararvi al cambio di digitale terrestre che avverrà a breve? Ecco a voi un'interessante promozione riguardante la televisione Samsung TV QLED QE65Q80AATXZT da 65 pollici della Serie Q80A. Il suo prezzo di listino di 1.999,00 euro scende fino a 1.199,00 euro con un ribasso di ben 800 euro (sconto pari al 40%).

Samsung TV QLED 4K da 65″ a un super prezzo!

Il grande pannello con cornici sottili è dotato di tecnologia Quantum Dot: con il 100% di volume colore, quindi, cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità. Il Quantum HDR analizza ogni scena per singolo fotogramma, così da regalarvi colori brillanti e dettagli definiti.

Il processore Quantum 4K Lite è ancora più veloce e intelligente, così da farvi vivere un’esperienza unica. La tecnologia OTS (Object Tracking Sound) consente di cogliere le sfumature di ogni scena con un audio che segue l’azione sullo schermo. Infine è presente il sistema operativo Tizen, nonché una delle migliori piattaforme di intrattenimento per facilità, velocità e intuitività, grazie alla quale potete sfruttare contenuti e applicazioni, fare sport e videochiamate o lavorare da casa.

Infine è anche dotato di un telecomando che presenta l'innovativa ricarica a energia solare per aiutare l'ambiente senza il costante bisogno di cambiare le pile. Insomma, si tratta di una televisione di grandissima qualità che solo per oggi potrete portarvi a casa in meno di 48 ore lavorative al prezzo di soli 1.199 euro invece di 1.999 euro. A 800 euro in meno non potete farvi scappare questa promozione!