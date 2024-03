Samsung TV QLED 4K da 65" con Refresh Rate da 120Hz scontata di ben 500€ su Amazon

Siete alla ricerca di un’ottima televisione 4K dalle dimensioni abbastanza generose? Ecco a voi un’interessante promozione riguardante la televisione Samsung TV QLED 4K QE65Q75CATXZT da 65 pollici della Serie Q75C. Il suo prezzo consigliato di 1.599 euro scende fino a 1.099 euro con un ribasso di ben 500 euro (sconto pari al 31%).

Samsung TV QLED 4K da 65″ a un super prezzo!

Questa TV QLED Samsung presenta una risoluzione 4K e processore Quantum 4K con intelligenza artificiale per ottimizzare la definizione video. Presente anche la tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ con Refresh Rate a 120Hz per soddisfare i gamer più esigenti con immagini ultra fluide. Con il quantum HDR la qualità di immagine è di livello cinematografico con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi.

Livello molto alto anche per l’audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva. Presente anche il Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce e lo Smart Hub per sistemare i vostri contenuti e riunire film, giochi e programmi preferiti in un unico posto. Grazie alla tecnologia AMD Free Sync, potete godervi una vera esperienza di gioco in HDR senza tearing né stuttering. Il realismo della simulazione è impressionante!

Insomma, si tratta di una televisione di grandissima qualità che solo per oggi potrete portarvi a casa in pochissimo tempo al prezzo di soli 1.099 euro invece di 1.599 euro. A 500 euro in meno non potete farvi scappare questa promozione e se voleste suddividere il pagamento in più parti potreste farlo comodamente con Cofidis.