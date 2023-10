Samsung TV QLED 4K da 50" scontato di ben 290€ su Amazon: OFFERTA PAZZA!

Entrate nel mondo della nuova generazione di TV godendovi anche immagini definite e con tantissime sfumature di colore. Per farlo non serve spendere grosse cifre perché oggi potrete avere il fantastico televisore Samsung QE50Q60CAUXZT QLED 4K da 50″ pollici al prezzo veramente eccezionale di soli 499 euro con uno sconto del 37%. Il risparmio corrisponde a ben 290 euro e il prezzo finale è tra i più bassi di sempre.

Samsung TV QLED 4K: a un prezzo speciale

Lasciatevi travolgere da una tecnologia avanzata con questa Samsung TV con risoluzione 4K, Processore Quantum Lite 4K veloce e intelligente per ottimizzare la definizione video, 100% volume colore con Quantum Dot per un miliardo di sfumature e colori mozzafiato. Avrete una qualità di immagine cinematografica con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi, mentre con la retroilluminazione a LED caldi e freddi potrete godere di un contrasto più intenso e una resa cromatica eccezionale.

Alta qualità anche audio grazie al Surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva, mentre la soluzione Q-Symphony consente di godere di una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore. Presente anche un Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce.

Grazie all’applicazione SmartThings monitorare e controllare tutti i vostri dispositivi smart e la vostra casa non sarà mai così facile. In più potrete accedere al vostro PC, laptop e dispositivo mobile senza interruzioni sul vostro televisore. Cosa state aspettando? Non fatevi scappare questo fantastico gioiellino e rendete la vostra visione più bella e divertente, acquistate Samsung TV QLED 4K da 50″ a soli 499 euro scontata del 37%. Le consegne sono rapide e gratuite con Amazon Prime mentre con Cofidis potrete pagarla in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.