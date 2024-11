Samsung TV Neo QLED 4K: il prezzo crolla del 42%, va preso subito!

Il Samsung TV “QE43QN90DATXZT” Neo QLED 4K è una Smart TV che offre un’esperienza visiva senza precedenti grazie alle sue tecnologie avanzate e al design elegante. Disponibile su Amazon Italia a soli 749€, con uno sconto del 42%, è in assoluto uno dei migliori televisori che tu possa acquistare durante questa settimana di offerte folli.

Dotato di un pannello Neo QLED 4K da 43 pollici, questo televisore sfrutta il Processore NQ4 AI Gen2 per ottimizzare in tempo reale immagini e audio, garantendo dettagli incredibili e una qualità visiva superiore. Il design Neo Slim si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di eleganza alla tua casa.

La tecnologia Q-Symphony & Dolby Atmos offre un audio immersivo e sincronizzato con soundbar compatibili, rendendo l’esperienza di visione ancora più coinvolgente. Inoltre, è integrato con Alexa e compatibile con Bixby e Google Assistant, permettendo di controllare il televisore e altri dispositivi smart con la voce.

Con il supporto a DVBT-2, puoi accedere ai canali del digitale terrestre senza necessità di decoder esterni, mentre la piattaforma Smart consente di accedere facilmente alle principali app di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+.

Perfetto per chi desidera il meglio in termini di qualità visiva e funzionalità, il Samsung Neo QLED 4K 43″ è ora disponibile a un prezzo imbattibile. Non fartelo scappare assolutamente!