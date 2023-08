Samsung TV Crystal: prezzo da NON CREDERE su eBay

Spesso in promozione, la Samsung TV Crystal UHD 4K è la scelta perfetta per chi cerca una smart TV di qualità a un prezzo economico. Oggi su eBay la trovi a uno sconto incredibile. Acquistala a soli 369 euro, invece di 529 euro. Un ottimo affare visto che stiamo parlando di un televisore con 55 pollici di schermo dotato di tecnologia Ultra HD 4K. Niente male vero? Allora non perdere questa occasione, sii veloce perché sta andando a ruba.

Tra l’altro eBay ti viene incontro offrendoti anche la consegna gratuita. Inoltre, hai anche la possibilità dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 248 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Samsung TV Crystal: il cinema direttamente a casa tua

Goditi il vero cinema a casa tua con la Samsung TV Crystal UHD 4K! Con 55 pollici di vero spettacolo ti assicuri immagini dai colori sempre perfetti e dai dettagli entusiasmanti. Entra direttamente nella scena grazie alla sua tecnologia Dolby Digital Plus, per un audio super immersivo e coinvolgente. Sfruttala anche per il gaming collegando le tue console preferite e godendo di una grafica spettacolare.

Acquistala adesso a soli 369 euro, invece di 529 euro. Ti ricordiamo che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.