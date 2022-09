Samsung trolla Apple: "48 Megapixel? Ci sei quasi!"

In queste ore scopriamo che moltissime aziende stanno trollando e provocando Apple per il fatto che i nuovi device di punta non sono poi così innovativi come la compagnia vuole far credere.

Dopo un primo tweet in cui Samsung ha posto l’accento sui suoi pieghevoli, adesso continua la sua campagna denigratoria contro la mela sottolineando il fatto che i telefoni di Cupertino hanno “solo” una fotocamera da 48 Mpx mentre i top di gamma rivali presentano sensori premium da oltre 100 Megapixel.

Samsung vs Apple: sfida sul sensore fotografico

Certo, qui intervengo io e, sebbene apprezzi moltissimo la qualità di Galaxy S22 Ultra (è un cameraphone eccellente e ve lo consigliamo, soprattutto al prezzo di 972,00€ su Amazon), non posso non notare che qui si casca in errore.

I megapixel, in foto e soprattutto in video, non fanno del tutto la differenza. Lo dimostra il fatto che le cineprese e le camere top hanno sensori da 10, 12 o 20 Mpx. Ci sono tantissimi fattori da considerare, quindi è vero che numericamente Samsung batte Apple, ma bisogna vedere in un test sul campo come si comportano le lenti di entrambi i flagship. Dovremo vedere la pasta dell’immagine, la nitidezza, l’autofocus, le modalità cinematiche, la gestione della luce, dei bianchi, delle ombre, dei neri, dei colori e della temperatura. Insomma, attendiamo un bel test di DxOMark per avere qualche dato oggettivo in merito.

Tornando ai tweet leggiamo: “Che cavolo, Apple?“, indicando la data di debutto del primo smartphone pieghevole di Samsung. Sappiamo tutti che i foldable della mela sono ancora nell’aria e chissà quando ne vedremo uno. In un altro tweet c’è un ulteriore riferimento ai device che si piegano e in un terzo invece, c’è un focus al numero dei megapixel delle fotocamere dei telefoni.

In un recente spot, l’azienda coreana invita gli utenti ad unirsi al lato pieghevole della medaglia, sottolineando che i suoi device sono innovativi su tutti i fronti, anche sul versante estetico. Gli iPhone, ovviamente, non si piegano.

Siamo curiosi di vedere come finirà questa faida, se mai finirà. D’altronde è solo marketing. Un po’ spinto, ma divertente. Ad ogni modo, S22 Ultra è oggettivamente un cameraphone INCREDIBILE. iPhone 14 Pro è appena arrivato in commercio: la sfida è aperta.

