La nuova versione della Samsung The Serif TV con un enorme schermo da 65 pollici è appena stata lanciata nella terra natale dell'azienda, ovvero la Corea del Sud.

Samsung The Serift TV 65″: caratteristiche tecniche

Samsung ha annunciato la presentazione del modello da 65 pollici della sua TV The Serif per il mercato interno della Corea del Sud. La società afferma che a breve anche un lancio globale seguirà il debutto appena avvenuto in Corea. I modelli Serif sono i televisori da 43 pollici, 50 pollici e 55 pollici, e ora il modello da 65 pollici è appena stato svelato dalla compagnia; questo avrà un prezzo di 2.790.000 KRW (~ $ 2.420). La nuova TV The Serif da 65 pollici è già disponibile nei negozi offline della piattaforma digitale Samsung in tutta la nazione.

La smart TV sfoggia un design collaborativo, con un tocco eccezionale del produttore di mobili Ronan & Erwin Bouroullec. Ha un duplice scopo nella stanza, sia come smart TV che come elemento di arredo quando non è in uso. Questo perché il prodotto sembra una tela, con la funzione Magic Screen integrata della TV che ne accentua l'effetto e il fascino estetico all'interno della stanza.

Serif TV è una hardware dotato di tecnologia QLED intelligente con risoluzione 4K e un'elevata frequenza di aggiornamento del display di 120Hz. Viene fornito con una serie di features che si combinano al fine di offrire allo spettatore un intrattenimento video e audio a tutto tondo quando si utilizza la televisione.

Dispone di HDR10+, Dolby Digital Plus, suono adattivo, Active Voice Amplifier (AVA) e funzioni di miglioramento del dialogo. Con più porte HDMI e USB, la smart TV può connettersi facilmente a più sorgenti di ingresso contemporaneamente. Dispone inoltre di connettività Bluetooth 4.2 e gode del supporto al Wi-Fi 5 per la connettività Internet.

La smart TV Samsung Serif da 65 pollici funziona con il sistema operativo Tizen di Samsung e offre una serie di applicazioni che ampliano le possibilità e l'intrattenimento che si potrebbe ottenere dal gadget stesso. Ha anche l'NFC, funzionalità di mirroring dello schermo e supporto per l'assistente vocale. Con l'app SmartThings, Samsung Health e le funzionalità di Microsoft Office 365, agli utenti viene garantita una maggiore profondità nell'utilizzo della loro smart TV Serif da 65 pollici.

Samsung

Elettronica