Samsung The Freestyle: proiettore super PREMIUM quasi a metà prezzo (-47%)

Il mondo dell’intrattenimento sta cambiando e, con Samsung The Freestyle, puoi portare l’esperienza del cinema ovunque tu vada. Questo proiettore portatile super premium offre una qualità dell’immagine Full HD, con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, e un suono a 360 gradi che ti immerge nell’azione.

Un concentrato di tecnologia, che adesso è anche in enorme sconto: completa al volo il tuo ordine per risparmiare il 47% su Amazon e averlo a 499,99€ invece di 999,99€. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma dovrai essere rapido: è già quasi finito.

Il design compatto e leggero del proiettore ti permette di portarlo ovunque, che tu sia in casa, in vacanza o in camper. La configurazione è facile e veloce, con messa a fuoco automatica e livellamento automatico che assicurano un’immagine perfetta su qualsiasi superficie.

Questo proiettore funziona come una Smart TV, permettendoti di guardare i tuoi contenuti preferiti da Netflix, Amazon Prime, DAZN e molte altre applicazioni certificate Samsung. Puoi anche proiettare il tuo cellulare sul grande schermo, grazie alla connettività Bluetooth, USB e HDMI.

Con un potente altoparlante integrato da 5W, il proiettore offre un suono ricco a 360 gradi. La qualità video è eccellente, con colori fedeli e una risoluzione di 1080p con HDR. Puoi proiettare schermi da 30 pollici fino a 100 pollici, per un’esperienza di grande schermo ovunque tu sia.

Samsung The Freestyle è un proiettore portatile unico nel suo genere, che offre un’esperienza di visione flessibile e di alta qualità. Che tu voglia guardare un film sul soffitto della tua camera da letto o proiettare una presentazione in ufficio, questo proiettore è la scelta giusta.

