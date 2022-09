Smart TV Samsung The Frame: ERRORE prezzo o FOLLIA?

Non ci sono dubbi, bisogna essere super veloci, perché questo sconto di 570 euro sa tanto di errore prezzo. Su Amazon trovi la stupenda Smart TV da 43 pollici, Samsung The Frame, a soli 429 euro. Corri e mettila nel carrello prima che sia troppo tardi.

Design minimalista con piccola cornice. Creato in modo da essere sottile come un quadro, per creare ambienti unici. Colori brillanti in alta definizione per vedere film o serie TV, ed essere sempre nel vivo dell’azione. Suono spettacolare, grazie al processore Quantum con Tecnologia IA che si adatta in tempo reale a ciò che stai guardando.

Il tempo sta per scadere. Fiondati su Amazon per fare tua questa bellissima Smart TV. Se approfitti di questo prezzo folle, puoi portarti a casa la Smart TV Samsung The Frame a soli 429 euro, invece che 999 euro.

Smart TV Samsung The Frame: è un quadro o un televisore?

The Frame ti offre la possibilità di personalizzare il tuo TV come preferisci. Scegli la cornice che più ti piace, spegni il TV, e premendo un tasto si trasforma in un quadro. Con il cavo One Invisible Connection, potrai appendere alla parete il tuo TV e collegare tutti i tuoi dispositivi senza avere cavi in disordine.

Dotato del processore Quantum 4K per regalarti un immersione completa. Il suono e le immagini si adattano e migliorano ogni giorno in base alle tue preferenze. Collegalo ad Alexa o Google Assistant e usa i comandi vocali. Inoltre il telecomando riconoscerà in automatico i dispositivi intelligenti di casa tua, e li potrai controllare direttamente da lì. Non c’è bisogno nemmeno di cambiargli le batterie perché il telecomando si carica con la luce del sole.

Uno spettacolo di TV a un prezzo da urlo. Corri perché l’offerta è agli sgoccioli. Acquista su Amazon la Smart TV Samsung The Frame a soli 429 euro, invece che 999 euro.

