Samsung "The Frame", smart TV come un quadro a prezzo REGALO (-57%)

Il Prime Day è appena iniziato e ti permette già di mettere le mani sulla bellissima smart TV “The Frame” di Samsung al prezzo più economico di sempre in questa offerta di Amazon. Ad appena 429€, infatti, con il 57% di sconto, hai a portata di mano un’occasione più unica che rara di fare tua una televisione che ti lascerà senza parole sin dal primo utilizzo.

Realizzata con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design eccezionale, la smart TV di Samsung è caratterizzata da cornici estremamente sottili e un’estetica che la rende più simile a un quadro che a una televisione.

La splendida smart TV “The Frame” di Samsung crolla di prezzo su Amazon

Il pannello da 43″ a risoluzione QLED 4K UHD ti garantisce un’esperienza visiva senza paragoni in qualunque momento della giornata, mentre il pieno supporto ad Alexa ti offre la possibilità di gestire tutti i dispositivi della smart home senza alzare un dito.

A tutto ciò si aggiungono anche le tecnologie Quantum Dot e Dual Led per una definizione delle immagini senza paragone, mentre il sistema operativo Tizen è ricco di moltissime applicazioni e il pieno supporto alle più importanti piattaforme di streaming online per guardare i tuoi film preferiti su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV e molte altre ancora.

Oggi è la tua occasione d’oro per mettere finalmente le mani sopra una tra le più belle smart TV di Samsung degli ultimi tempi; mettila subito nel carrello fintanto che è ancora in offerta su Amazon con il 57% di sconto per via del Prime Day. Una volta accesa ti renderai conto con i tuoi occhi perché viene apprezzata così tanto di che ne possiede già una.

