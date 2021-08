Samsung The Frame è un televisore diverso dal solito. In promozione su Amazon lo acquisti a soli 852,15€. Con il ribasso del 27% risparmi subito 328,01€ ai quali si sommano ulteriori 18,84€ di sconto che vedrai apparire in fase di checkout.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Un televisore che addobba la casa: Samsung The Frame

Hai sempre odiato la visione antiestetica del televisore nel bel mezzo della stanza? Con Samsung The Frame risolvi ogni problema perché non solo acquisti una TV spettacolare, ma questa assume le sembianze di un quadro.

Con un pannello QLED da 50 pollici hai il massimo della visione e se vuoi lo appoggi sul tuo mobile oppure lo appendi direttamente al muro per rendere la resa finale ancora più sconvolgente. Non devi preoccuparti di nulla visto che la risoluzione è un 4K per contenuti sempre al massimo della perfezione.

Cos'altro ha di spettacolare? Beh, il processore Quantum 4K AI che con la sua potenza fa l'upscale di qualunque contenuto multimediale. In più quando non lo utilizzi lo trasformi in una vera e propria cornice che riproduce delle tue foto personalizzate o dei quadri mozzafiato così da avere un pezzo d'arte personalizzabile a seconda dei tuoi gusti.

Ovviamente è una Smart TV, ciò significa che ha integrata uno Smart HUB con tutte le maggiori applicazioni dedicate allo streaming, tra le quali Netflix, DAZN, Prime Video e molto altre ancora.

Se poi, infine, ti stufi si utilizzare il telecomando, comanda il televisore con la tua voce: all'interno sono presenti sia Amazon Alexa che Google Assistant.

Acquista subito il tuo Samsung The Frame da 50 pollici a un prezzo spettacolare. Lo aggiungi al carrello e lo paghi solo 852,15€ su Amazon. Lo ricevi in pochissimo tempo gratuitamente. In più, se vuoi, lo paghi a rate a Tasso Zero con Confidis.

