Samsung "The Frame", la TV bella come un quadro CROLLA su eBay (-44%)

Se per te il design di una smart TV è uno dei requisiti più importanti in previsione di un nuovo acquisto, lo spettacolare The Frame di Samsung saprà stupirti ogni giorno anche grazie all’incredibile offerta eBay di quest’oggi. La smart TV da 32” del colosso sudcoreano, infatti, crolla letteralmente di prezzo sulla piattaforma eCommerce con il 44% di sconto.

Provare per credere: se clicchi questo link puoi acquistare fin da subito la straordinaria smart TV Samsung The Frame da 32” al prezzo di appena 279€. Inoltre, se decidi di acquistarla scegliendo PayPal come metodo di pagamento, puoi ricevere a casa la spettacolare smart TV di Samsung pagandola in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

La strepitosa smart TV Samsung The Frame da 32” è in offerta shock su eBay con il 44% di sconto

Come dicevamo il design della smart TV di Samsung è una delle caratteristiche peculiari della serie The Frame, ma non solo: la TV è in grado di soddisfare ogni tuoi personale esigenza grazie a un pannello ad altissima risoluzione con apposite tecnologie sviluppate per migliorare la resa cromatica, garantire sempre una perfetta illuminazione e darti la possibilità di guardare i tuoi film preferiti quasi come se fossi al cinema.

La tecnologia Quantum Dot migliora e potenzia in maniera incredibile la qualità dei colori per darti l’impressione di avere un quadro digitale in casa, mentre la tecnologia QLED incrementa il contrasto in base alla temperatura di retroilluminazione per assicurarti sempre una resa cromatica ottimale. Inoltre, da smart TV di gran livello qual è, hai sempre a portata di mano i migliori titoli sulle piattaforme streaming del momento tra Disney+, Apple TV, Netflix, Amazon Prime Video, NOW TV e molte altre.

Cosa stai aspettando? Dai un tocco di classe al tuo soggiorno con la bellissima smart TV Samsung The Frame da 32”, tua ad appena 279€ con la possibilità di pagarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga tramite PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.