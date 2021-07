Samsung Electronics è una delle principali aziende della Corea del Sud, nonché una potenza globale nel mercato dell'elettronica di consumo. La società ha appena presentato la più grande variante della sua TV lifestyle facente parte della gamma “The Frame” per il mercato interno.

The Frame TV by Samsung da 85″: caratteristiche

La nuova The Frame TV da 85 pollici si unisce alla gamma 2021, che include i modelli da 43 pollici e 75 pollici rilasciati all'inizio dell'anno. La più grande TV The Frame di sempre ha un prezzo di KRW 6.690.000 ($ 5.800).

Il nuovo hardware ha un pannello 4K/QLED, HDR10, HDR10+ HLG e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Viene fornito con una lunetta in legno e può essere personalizzata in base al gusto del proprietario. Si possono usare cornici magnetiche di diverse tonalità. La versione di quest'anno è molto più sottile dell'edizione 2020. È dotata di un design a parete Slim Fit, che offre una vista abbastanza perfetta ed esteticamente impressionante, con la TV che si appoggia a filo con il muro. La TV funziona con il sistema operativo Tizen di Samsung e supporta l'assistente vocale.

The Frame TV di Samsung ha più porte HDMI 2.1 (4) e USB (2), una porta Ethernet, dispone del modulo Bluetooth 5.2 e della connettività Wi-Fi 5. Infatti, ha varie caratteristiche e funzionalità che garantiscono un'esperienza di visualizzazione e ascolto davvero eccezionale.

Il prodotto hardware è dotato del Quantum Processor 4K e ha app per tutti i famosi servizi di streaming audio e video. Ha un sensore di movimento che consente di accendere automaticamente la TV quando una persona entra nella stanza. I suoi sensori di luminosità e audio regolano la luminosità dello schermo e il volume in base alle condizioni del luogo in cui è allocata.

Con Frame TV, si possono visualizzare le foto o qualsiasi opera d'arte dall'Art Store di Samsung. Questo contiene una ricca collezione di opere d'arte fantastiche e rilassanti. Piccola chicca finale, la TV è dotata di un telecomando a energia solare. Samsung afferma che il lancio globale di The Frame TV da 85 pollici inizierà presto.

Samsung

Elettronica