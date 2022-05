Samsung teme la concorrenza di OnePlus sui pieghevoli?

Sappiamo che Samsung è la regina del mercato dei dispositivi pieghevoli; è stata una delle prime compagnia a presentare foldable e ha preso il comando sul resto del mondo grazie ai suoi innumerevoli terminali rilasciati in commercio.

Tuttavia, negli ultimi due anni, se da un lato abbiamo visto un miglioramento sostanziale delle caratteristiche di questi gadget, dall’altro lato abbiamo visto aumentare la concorrenza a dismisura. Nello specifico, i modelli del 2021 sono stati un gran successo e hanno riscosso vendite eccellenti.

Samsung deve temere la concorrenza di OnePlus e dei brand rivali?

Ci sono moltissimi brand che stanno lottando per imporsi nel mercato dei pieghevoli ma ad oggi, nessuna società è stata veramente in grado di intaccare il potere di Samsung. Si legge che OnePlus è pronta a giocare il tutto per tutto e pare che abbia diversi assi nella manica per il prossimo anno.

Dei foldable di OnePlus non è certo la prima volta che ne leggiamo. Gary Chen, uno dei responsabili del software della compagnia, aveva detto più volte che i pieghevoli di OPPO-OnePlus sarebbero stati innovativi e rivoluzionari rispetto ai competitor.

Verosimilmente, abbiamo atteso il fold di OP a lungo ma sembra che occorrerà aspettare ancora un po’. D’altro canto, il Galaxy Z Fold3 è oramai una garanzia e si è posizionato bene nel mercato internazionale. Considerate pure che si porta a casa a soli 1568,99€ su Amazon con spedizione gratuita e caricatore incluso!

I rumor sul debutto di un foldable di Pete Lau sono tanti e ipotizziamo che vedremo il primo terminale che si piega nel corso del prossimo anno. Inoltre, potremmo assistere anche al debutto di un flip phone rivoluzionario in grado di battere lo Z Flip3 del rivale Samsung.

La compagnia coreana però è già al lavoro per i sequel dei suoi pieghevoli: i nuovi Z Fold4 e Z Flip4 arriveranno in estate e questi potrebbero godere di alcune funzionalità che li renderebbero unici nel loro genere, oltre che imbattibili a lungo.

