Samsung svela (per errore) il Galaxy S23 FE

In queste ore Samsung sembra aver svelato – inavvertitamente – il nuovo flagship killer Galaxy S23 FE. Di fatto, il terminale è veramente prossimo al debutto internazionale e ora è apparso anche all’interno dell’elenco di supporto di Samsung Pay.

Samsung Galaxy S23 FE: cosa sappiamo?

Andiamo con ordine: l’OEM sudcoreano sta per svelare una nuova linea di prodotti facenti parte della Fan Edition Series. Fra i gadget in arrivo ci aspettiamo telefoni, tablet, auricolari e non solo. Nello specifico, si dice che vedremo un Galaxy S23 FE, i Galaxy Buds FE, i Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+. In merito allo smartphone, questo è stato avvistato per errore all’interno del sito web spagnolo di Samsung Pay. Si dice che il dispositivo dovrebbe arrivare con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm o con il processore Exynos 2200 proprietario di Samsung. Vanterà uno schermo da 6,3″ con risoluzione di 2340 x 1080 pixel con tanto di supporto alla profondità colore a 16 bit. Il design, ad ogni modo, richiamerà quello del modello base della gamma S23 uscita a febbraio di quest’anno.

Sotto la scocca troveremo una main camera da 50 Megapixel con OIS, seguita a un’ultrawide a 8 Mpx e da un tele da 2 Mega. La batteria sarà da 4370 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W. Ci aspettiamo due varianti, una da 6+128 GB e una da 8+256 GB. Secondo il TENAA poi, il gadget dovrebbe misurare 76,5 x 158,0 x 8,2 mm e potrebbe avere un peso di 210 grammi. Il costo è attualmente sconosciuto ma ci aspettiamo un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Il debutto dovrebbe essere previsto per ottobre o, al massimo, per la fine di settembre. Il modello precedente invece, se volete fare un buon affare, sappiate che è in sconto su Amazon al prezzo di 429,90€, spese di spedizione incluse.

