Samsung Galaxy Book Pro 360 2: potente è dir poco!

Samsung ha appena rivelato che svelerà i nuovi laptop Galaxy Book al MWC. Potrebbe essere una sorpresa per gli utenti che si aspettavano qualcosa di più “orientato ai dispositivi mobili” al Mobile World Congress. Tuttavia, i laptop sono anch'essi dispositivi mobili, giusto?

Samsung Galaxy Book Pro 360 2: facciamo il punto

Apparentemente, la società si sta attrezzando per presentare un nuovo laptop Galaxy Book Pro 2 360 durante l'evento. Tuttavia, il leak di oggi mette in evidenza solo il suddetto prodotto. Una serie di rendering trapelati sono emersi per gentile concessione di GizNext.

Il laptop, ovviamente, è un successore del Galaxy Book Pro 360 introdotto nell'aprile dello scorso anno. L'attuale prodotto sostituirà il primo e porta il nome in codice “Mars 2“. Secondo i rendering trapelati offerti da Giznext in collaborazione con OnLeaks, questa volta abbiamo una fantastica colorazione arancione. Probabilmente, quello sarà il colore “principale” e mostra che Samsung sta cercando di espandersi realizzando terminali più colorati, proprio come ha fatto recentemente Apple con la sua gamma di iMac e la futura serie MacBook Air. A parte la fantasia cromatica, sembra essere abbastanza simile al suo predecessore in termini di design.

Nonostante il design molto simile, gli interni del Book Pro 2 360 saranno diversi. L'originale veniva fornito con processori Intel Core i3, Intel Core i5 e Intel Core i6 di undicesima generazione. Questa volta, potremmo vedere Samsung scommettere sulla dodicesima generazione di processori Intel Core. Inoltre, la compagnia manterrà la sua forte partnership con Microsoft e il prodotto rifletterà direttamente questo.

Ad esempio, ci aspettiamo Windows 11 con tutta la suite di Office app. Inoltre, il sistema operativo potrebbe essere dotato di One UI Book 4 di Samsung al centro. È fondamentalmente la skin dell'azienda per Microsoft con personalizzazioni leggere per un migliore multitasking tra dispositivi.

Il colosso sudcoreano probabilmente porterà un modello da 13,3 pollici e uno da 15,6. Il modello grande offrirà tre porte USB Type C sui lati, ci sarà anche un jack per cuffie da 3,5 mm e uno slot per schede micro SD.

Come potrete intuire dal nome, il pannello sarà piegato a 360 gradi in modo che il laptop possa essere utilizzato anche come tablet. Proprio come i modelli precedenti, ci aspettiamo che il Galaxy Book Pro 2 360 goda del supporto per la S Pen.

Secondo l'insider, la nuova colorazionesi chiamerà “Burgundy Red” e si abbinerà da vicino alla vecchia “Mystic Bronze”. Secondo il rapporto, la presentazione ufficiale avverrà il 27 febbraio.