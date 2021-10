Samsung: supervalutazione dell'usato per acquistare Z Flip3 5G e Z Fold3

Dal 18 ottobre 2021 al 14 novembre, acquistando un dispositivo pieghevole tra Samsung Galaxy Z Flip3 5G o Galaxy Z Fold3 e procedendo alla registrazione del prodotto sul sito ufficiale, potrai richiedere entro il 6 dicembre la valutazione del tuo usato per rimborsi fino a 900 euro.

Supervalutazione dell'usato Samsung: bastano 199 euro per un Galaxy Z Flip3 5G

Stai programmando l'acquisto di uno tra i recenti ed apprezzati Galaxy Z Flip3 5G o Galaxy Z Fold3? Devi sapere che, nel caso in cui tu possegga già uno smartphone Samsung, avrai la possibilità di ottenere un considerevole rimborso di spesa.

Dopo aver comprato il terminale da scelto, mediante shop online di Samsung o tramite i retailer autorizzati, non dovrai fare altro che recarti nella pagina dedicata sul sito ufficiale, registrare l'acquisto ed indicare il modello relativamente a cui intendi effettuare la supervalutazione.

Ad esempio, nel caso in cui il tuo precedente telefono fosse il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, quest'ultimo (in assenza di evidenti danni) verrebbe valutato 450 euro che, di conseguenza, l'azienda ti rimborserebbe. Con Samsung Value, solo su Samsung.com e fino al 27 ottobre, potrai invece ricevere un ulteriore sconto al carrello di ben 100 euro.