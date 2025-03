Samsung stupisce tutti con il laptop pieghevole che diventa una valigetta

Al Mobile World Congress 2025, Samsung Display ha presentato una delle sue innovazioni più audaci: il Flexible Briefcase, vale a dire il concept di un laptop pieghevole che si trasforma in un’elegante valigetta.

Questo dispositivo, unico nel suo genere, è dotato di un display QD-OLED da 18,1 pollici con risoluzione QHD+ (2.000 x 2.664 pixel) e una densità di pixel pari a 184 PPI. Ciò che rende davvero speciale il Flexible Briefcase di Samsung è il design rivoluzionario, che integra una struttura simile a quella di una valigetta, completa di due maniglie che si uniscono al centro quando il dispositivo è chiuso. Non mancano i pulsanti integrati per l’accensione e il controllo del volume, che aggiungono un tocco di praticità senza compromettere l’estetica.

Samsung Flexible Briefcase: una finestra aperta sul futuro dei laptop

Quando viene aperto, il Flexible Briefcase di Samsung offre un’esperienza visiva immersiva grazie al grande schermo pieghevole. Il prototipo presenta un raggio di curvatura di 4,5R, che garantisce una maggiore affidabilità nel funzionamento del display flessibile. Nonostante la densità di pixel sia leggermente inferiore rispetto a quella del Galaxy Book 4 Ultra (212 PPI), la qualità delle immagini rimane nitida e ben contrastata grazie alla tecnologia QD-OLED. La combinazione tra le dimensioni generose dello schermo e il meccanismo pieghevole rende questo dispositivo particolarmente interessante, soprattutto per i creativi che cercano uno strumento versatile ed innovativo, ma anche per studenti e professionisti.

Altri brand, come Lenovo, hanno esplorato idee fuori dagli schemi, come laptop dotati di pannelli solari in grado di garantire un’ora di riproduzione video con soli 20 minuti di carica alla luce diretta del sole. Tuttavia, stiamo ancora parlando di “semplici prototipi”: non è detto che i concept diventino prodotti commerciali nel breve termine. Samsung, in particolare, è al lavoro su quest’idea da diverso tempo: nel 2022, l’azienda aveva già depositato il brevetto per un laptop che si piega in due, mostrando un concept simile denominato Flex Note.

Il Flexible Briefcase rappresenta un’ulteriore evoluzione, con un design che unisce funzionalità e stile: sebbene non ci siano garanzie circa il suo arrivo sul mercato, il prototipo di Samsung lascia ben sperare per il futuro.