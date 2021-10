Samsung Galaxy S22: sarà l'asso nella manica dell'azienda?

Samsung produrrà 20 milioni di smartphone facenti parte della serie Galaxy S22: questo è quanto rivelato in queste ore da alcune indiscrezioni online.

Samsung (quasi) pronta al debutto dei nuovi S22

L'OEM coreano si sta preparando per il debutto della sua serie di telefoni premium Galaxy S22 di nuova generazione. La gamma sarà lanciata all'inizio del prossimo anno e dovrebbe includere tre modelli. Ora, un nuovo rapporto ha suggerito che la società sta pianificando di produrre 20 milioni di unità degli ultimi telefoni di punta.

A ribadire ciò è il sito di informazione TheElec; si evince che il colosso tecnologico sta pensando di costruire 20 milioni di pezzi per il lancio iniziale della sua line-up di flagship.

Tuttavia, circa il 50% o più della produzione e della spedizione sarà relativa ad un solo modello. La versione in questione sarà l'iterazione vanilla della gamma. Secondo quanto riferito, questo modello sfoggerà un display da 6,1 pollici più piccolo rispetto ai 6,2 pollici del suo predecessore, il Galaxy S21.

La variante base rappresenterà circa il 50-60% del numero totale di S22 che verranno spediti. In un modo simile a quello che avremo per il gagdet standard, anche il Galaxy S22+ sarà leggermente più piccolo del precedente.

La versione Plus rappresenterebbe il 20 percento delle unità totali dell'intera serie prodotta e spedita, mentre il Galaxy S22 Ultra compenserà il restante 20-30%.

In particolare, quest'ultimo device avrà ancora un display da 6,8 pollici, ma presenterà anche un alloggiamento per la S Pen. D'altra parte, la cifra di produzione di 20 milioni di unità segna anche un calo della produzione del 33% rispetto ai 30 milioni di unità prodotte per la serie Galaxy S21 all'inizio di quest'anno.

A quanto si dice poi, il device riprenderà le linee del Note 10 di due anni fa e, pur essendo l'erede spirituale del Note 20 Ultra, non avrà il suffito “Note” nel suo nome commerciale.