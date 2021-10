Samsung Galaxy S22: sarà così, non abbiamo dubbi (VIDEO)

Le unità “dummy” del nuovo Samsung Galaxy S22 sono appena trapelate online; grazie ad esse possiamo capire cosa ci sarà di nuovo nel futuro flagship coreano… o cosa non ci sarà di innovativo fuori la scocca.

Samsung Galaxy S22 ci deluderà? Sarà uguale al modello vecchio?

Grazie ad una recente fuga di notizie emersa per gentile concessione di CoverPigtou, noto insider del web, possiamo notare che il futuro Samsung Galaxy S22, che debutterà nel gennaio del prossimo anno, avrà un'estetica simile a quella del flagship attuale.

L'utente ha pubblicato un breve video e alcune immagini di quello che si dice sia un'unità “dummy” (fittizia) del Galaxy S22 .

Solo pochi giorni fa sono trapelati online i rendering di tutti e tre i modelli della serie S22 di prossima uscita; ad essere onesti, hanno mostrato molto più interesse di questa ipotetica “dummy edition”. Senza un Galaxy S21 accanto all'unità fittizia per il confronto, è difficile dire cosa ci sia diverso dal modello base del 2021.

Si dice che il S22 vanilla avrà uno schermo leggermente più piccolo di 6,06 pollici, in calo rispetto ai 6,2 pollici del modello standard di quest'anno, ma non è qualcosa che possiamo confermare in base alle immagini che vedete di seguito.

Se questa unità fittizia dovesse rappresentare il prodotto finale, vediamo tutto ciò che ci hanno già detto i rendering trapelati pochi giorni or sono. In poche parole, Samsung si atterrà allo stesso design visto con i modelli 2021 per i Galaxy S22 e S22+.

E sinceramente, a noi va bene, perché l'esclusivo design dell'isola della fotocamera che si sposa con il telaio in metallo della serie Galaxy S21 è – a nostro avviso – uno dei migliori che l'OEM sudcoreano abbia mai adottato.

Tuttavia, sembra che Samsung proverà qualcosa di nuovo con il Galaxy S22 Ultra. Tuttavia, resta da vedere quanto siano accurate queste indiscrezioni, pertanto vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.