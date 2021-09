L'azienda sudcoreana continua a lavorare sulla sua tecnologia dello schermo flessibile e presenta un dispositivo in grado di piegarsi in tre parti: ecco Flex In & Out.

Flex In & Out: caratteristiche

Samsung ha approfittato dell'estate per presentare la sua nuova generazione di smartphone pieghevoli – il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 -, ma nonostante il progresso tecnico del produttore, ciò non gli impedisce di sperimentare altri sistemi all'avanguardia.

Così, in occasione dell'International Meeting for Information Displays 2021 (IMID), il colosso asiatico ha presentato un prototipo di smartphone pieghevole piuttosto sorprendente: il dispositivo, chiamato Flex In & Out, è infatti in grado di piegarsi in tre!

Sebbene Samsung non abbia specificato le dimensioni dello schermo e la tecnologia utilizzata per la piegatura del pannello, le novità sono evidenti: si tratta, infatti, di un dispositivo che offre un classico schermo da smartphone in grado di “allungarsi” fino a diventare un grande tablet in formato 16:9. Ovviamente il terminale è piuttosto spesso, ma potrebbe essere particolarmente interessante per il lavoro e lo studio.

Anche se Flex In & Out al momento è solo un concetto, nulla ci dice che Samsung abbia effettivamente intenzione di lanciare un prodotto del genere in futuro.

Nel corso del Meeting for Information Displays 2021, il colosso sudcoreano – nelle vesti di Samsung Display – ha anche mostrato un altoparlante avvolto in uno schermo OLED flessibile da 12,4 pollici: il pannello in questione è in grado di flettersi per creare un'area di visualizzazione ampia premendo un pulsante in un'app complementare.

