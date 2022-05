Samsung, smart TV QLed 4K da 55 a prezzo RIDICOLO (-61% su eBay)

Il tuo sogno nel cassetto è quello di possedere una smart TV di altissimo livello spendendo poco? Con l’offerta eBay di oggi ti offriamo la possibilità di acquistare l’incredibile smart TV Samsung da 55” con pannello 4K QLed a un prezzo che non puoi farti assolutamente scappare.

Infatti, con uno sconto del 61% e utilizzando il codice coupon “MENO15EDAYS”, il televisore di Samsung ti arriva a casa a un prezzo a cui è impossibile resistere.

La smart TV di Samsung con pannello QLed 4K da 55” crolla di prezzo su eBay con il 61% di sconto

Stiamo parlando di una smart TV di fascia alta caratterizzata da un design mozzafiato: il pannello ad altissima risoluzione 4K è abbracciato da cornici estremamente ottimizzate al punto tale da risultare quasi impercettibili, mentre la base di appoggio ampia e solida ti permette di posizionare la TV su ogni superficie.

La smart TV di Samsung dispone di particolari tecnologie sviluppate per offrirti un’esperienza visiva senza paragoni, come il Quantum HDR che esalta automaticamente i dettagli e i contrasti per garantirti neri più profondi, immagini più vivaci e ampi angoli di visuale. Il televisore del colosso sudcoreano dispone anche della tecnologia SpaceFit Sound per offrirti un audio sempre ottimizzato e anche la funzione di amplificazione intelligente della voce (AVA) per dialoghi sempre chiari che ti permettono di seguire il discorso di una scena anche in un ambiente rumoroso.

La smart TV è il punto di riferimento anche per il gaming su console grazie alla funzionalità Motion Xcelerator Turbo+ che ti assicura il pieno supporto a immagini 4K con frequenza a 120 Hz per tutti i giochi di nuova generazione.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’incredibile smart TV Samsung QLed 4K da 55” per riceverla subito a casa con il 61% di sconto. Ricorda di aggiungere il codice coupon “MENO15EDAYS” in fase di acquisto per far crollare il prezzo di vendita ad appena 509€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.