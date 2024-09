Samsung Smart TV 75'' Crystal UHD 4K: qualità eccezionale in offerta a 799€

Il Samsung Smart TV 75″ UE75DU7190UXZT è un’ottima scelta per chi cerca una TV di grandi dimensioni con tecnologia avanzata a un prezzo straordinariamente competitivo. Oggi è tuo ad appena 799€, con un importante risparmio sul suo prezzo di lancio (929€). Al momento del checkout, se lo desideri, potrai decidere di dividere l’importo in più rate mensili.

Questo modello della serie Crystal UHD 4K offre una risoluzione 4K che, grazie al Crystal Processor 4K, migliora la qualità dei contenuti anche non nativi, portandoli a una risoluzione vicina al 4K. Il display da 75 pollici assicura un’esperienza visiva immersiva, ideale per film e gaming.

La TV supporta anche HDR, che garantisce colori più vividi e neri più profondi, migliorando la resa delle immagini. A livello di audio, la funzione Q-Symphony permette di sincronizzare il suono tra il televisore e una soundbar compatibile, offrendo un’esperienza sonora più coinvolgente. Inoltre, è presente la funzione OTS Lite (Object Tracking Sound), che ottimizza il suono in base all’azione mostrata sullo schermo.

Questo modello è compatibile con assistenti vocali come Bixby, Alexa e Google Assistant, permettendo di controllare il televisore tramite comandi vocali. Inoltre, è dotato di un tuner DVBT-2, utile per la ricezione del digitale terrestre. Il design slim ed elegante lo rende perfetto per qualsiasi ambiente domestico.

In offerta su Amazon a 799,00€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo di listino di 929€, rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera aggiornare il proprio sistema di intrattenimento domestico con una TV di grandi dimensioni e prestazioni elevate. Non perdere questa occasione: rimane pochissimo tempo!