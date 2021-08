La Smart TV di Samsung, la 43AU8070, è in promozione su Amazon a soli 409,45€. Con il doppio sconto risparmi subito 140 euro e ti porti a casa un prodotto eccezionale.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Smart TV: risoluzione 4K e molto altro ancora

E' arrivata l'ora di comprare una nuova smart TV e cosa c'è di meglio di un televisore Samsung? Con l'avvento del nuovo digitale terrestre e della TV esclusivamente in HD, l'acquisto è diventato obbligatorio. Con questo modello non rimani deluso soprattutto perché ti offre di tutto e di più.

Ovviamente ha un pannello da 43 pollici che riproduce le immagini in 4K Ultra HD. Cosa più eccezionale è il processore 4K che è in grado di effettuare l'upscaling di tutto ciò che vedi. Sai cosa significa? Che vedrai tutto in qualità ottimizzata, anche la semplice televisione classica.

Al suo interno trovi uno smart hub pieno di applicazioni dedicate al divertimento. Hai a disposizione le maggiori in commercio come Netflix, DAZN, Disney+, Tim Vision e molte altre ancora. All'occorrenza scarichi quelle che vuoi e sei in linea con i tempi.

Oltre a tutto ciò non mancano all'appello gli assistenti vocali. In poche parole se ti stufi di cercare con il telecomando ciò che vuoi, con Amazon Alexa e Google Assistant hai tutto a portata di voce.

Hai ancora dubbi? Acquista subito la tua Smart TV Samsung a soli 409,45€ su Amazon grazie al doppio sconto. Lo ricevi in sole 24 ore se possiedi un abbonato attivo a Prime. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite ma ci impiegano qualche giorno in più.

Nb: lo puoi pagare anche a rate a Tasso Zero optando per Confidis nelle modalità di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

