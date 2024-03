Samsung Smart Monitor, prezzo in frantumi: su Amazon c'è il 42% di sconto

L’offerta per il Samsung Smart Monitor M8 a soli 408,20€, con uno sconto del 42% dal prezzo consigliato di 699,00€, rappresenta un’opportunità unica per coloro che cercano non solo un monitor di alta qualità, ma una vera e propria esperienza multimediale integrata.

Questo innovativo monitor da 32 pollici, dotato di risoluzione UHD 4K e tecnologia HDR10, combina eleganza e funzionalità grazie al suo design sottile e ai bordi ridotti su tre lati, offrendo un’immersione visiva senza pari.

Il Samsung Smart Monitor M8 si distingue per essere il primo al mondo dotato di Smart Hub, un servizio di streaming multimediale integrato che permette l’accesso a un’ampia varietà di app per Smart TV come Netflix, YouTube, Prime TV e Disney+, tutto gestibile tramite telecomando e senza la necessità di collegare un PC. La connettività è estremamente versatile, supportando HDMI, Bluetooth, Airplay, e USB Type-C, permettendo di collegare facilmente PC, telefoni cellulari e le più recenti console di gioco.

L’esperienza offerta va oltre il semplice intrattenimento. Grazie alle funzionalità come Adaptive Picture, che regola automaticamente la luminosità dello schermo in base all’ambiente, e Adaptive Sound, che ottimizza l’audio in base al contenuto, l’M8 trasforma ogni spazio in un ambiente di visione ottimale. Per il lavoro, il monitor offre soluzioni avanzate come la possibilità di accedere e controllare il PC da remoto, lavorare direttamente sul monitor con applicazioni di produttività integrate come Microsoft 365 e sfruttare la funzione Multi View per una maggiore efficienza.

Gli appassionati di gaming troveranno nel Samsung Gaming Hub un mondo di possibilità, con accesso ai migliori giochi dei principali partner di streaming, senza la necessità di un PC o di una console, rendendo il monitor una piattaforma di gioco completa.

Il monitor si integra perfettamente nel tuo ecosistema smart domestico grazie all’app SmartThings, trasformandosi in un hub all-in-one che permette di gestire dispositivi smart di casa con semplici comandi vocali.

Non farti scappare questa offerta e acquista subito il Samsung Smart Monitor M8 con il 42% di sconto sul suo normale prezzo di listino.