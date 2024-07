Samsung Smart Monitor M5, prezzo bomba: oggi lo paghi meno di 180€

Il Samsung Smart Monitor M5 è un monitor versatile e funzionale, con una marcia in più rispetto a tutti i competitor. Dalla sua, infatti, ha una ricca suite di funzionalità smart che lo avvicinano ad una Smart TV: dallo streaming on-demand al gaming. Avrai a disposizione tantissime applicazioni, senza necessità di collegare device esterni.

Attualmente è disponibile con uno sconto del 14% a 179,90 euro. Il Samsung Smart Monitor M5 offre un display Full HD da 27 pollici, garantendo immagini chiare e dettagliate con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. La tecnologia VA del pannello assicura ampi angoli di visione e colori vividi, rendendolo perfetto per la visione di contenuti multimediali, la navigazione web e il lavoro.

Grazie al sistema operativo Tizen, il monitor può accedere a una vasta gamma di app di streaming come Netflix, YouTube, e Prime Video, senza la necessità di un PC o di un dispositivo esterno. Questo lo rende una scelta eccellente per chi vuole combinare l’uso di un monitor per lavoro con quello di una smart TV per l’intrattenimento.

Il monitor è inoltre dotato di funzionalità wireless come Wi-Fi e Bluetooth, che permettono di connettere facilmente dispositivi esterni. È possibile utilizzare la funzione DeX di Samsung per collegare il proprio smartphone e trasformarlo in un computer desktop, oppure utilizzare AirPlay 2 per lo streaming da dispositivi Apple.

Il Samsung Smart Monitor M5 dispone anche di una serie di porte utili, tra cui due porte HDMI e due porte USB, che facilitano il collegamento di vari dispositivi come laptop, console di gioco e periferiche USB. Non farti assolutamente scappare questa opportunità: rimane poco tempo per averlo a meno di 180€.