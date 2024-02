Samsung Smart Monitor M5: MEGA sconto del 35% su Amazon

Il Samsung Smart Monitor M5 è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo multifunzione per la casa o l’ufficio. E oggi è il momento perfetto per acquistarlo, con un incredibile sconto del 35% su Amazon. Approfitta subito di questa fantastica occasione e fallo tuo al prezzo speciale di soli 219,99 euro, anziché 339,00 euro.

Samsung Smart Monitor M5: puoi risparmiare ben 100 euro

Una delle caratteristiche principali di questo monitor è il suo Smart Hub integrato, che ti consente di accedere a una vasta gamma di servizi di streaming multimediale come Netflix, YouTube, Prime TV e Disney+. Grazie al telecomando incluso, puoi navigare tra le tue app preferite senza dover collegare un PC.

La connettività multipla è un’altra grande vantaggio di questo Smart Monitor. Puoi collegare facilmente il tuo PC, telefono cellulare o console di gioco tramite HDMI, Bluetooth o Airplay, offrendoti la massima flessibilità per goderti i tuoi contenuti preferiti.

Inoltre, con un display FHD da 32 pollici e supporto per HDR10, potrai goderti immagini nitide e dettagliate con colori brillanti e vividi. Il design sottile ed elegante, senza bordi su 3 lati, aggiunge un tocco di modernità a qualsiasi ambiente.

Per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, il Samsung Smart Monitor M5 offre anche funzionalità di comfort per gli occhi, tra cui la modalità Eye-Saver e Flicker-Free, che riducono l’affaticamento degli occhi per una visione più confortevole e prolungata.

Non lasciarti sfuggire questa occasione. Approfitta subito del mega sconto del 35% su Amazon e acquista il Samsung Smart Monitor M5 al prezzo ridicolo di soli 219,99 euro, prima che sia troppo tardi.