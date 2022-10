Samsung Smart Monitor M5, EPICO pannello da 27" a prezzo FOLLE (-40%)

Il vecchio monitor del tuo PC non è più in grado di soddisfare le tue personali esigenze e sei alla ricerca di un degno sostituto? Oggi è la tua occasione d’oro per mettere le mani su uno dei migliori modelli in circolazione: l’ottimo Samsung Smart Monitor M5 è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre.

Ad appena 179€, infatti, complice uno sconto del 40%, il monitor intelligente di nuova generazione ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue esigenze sotto ogni punto di vista.

Prezzo ridicolo su Amazon per l’incredibile Smart Monitor M5 da 27″ di Samsung

Innanzitutto, devi sapere che il monitor di Samsung è diverso da tutti gli altri: anche se monta un bellissimo pannello flat da 27″ ad altissima risoluzione, il modello realizzato dal colosso sudcoreano è l’unico ad ereditare alcune funzioni prese in prestito dalle smart TV.

Sì, hai capito bene: lo Smart Monitor M5 di Samsung è anche una smart TV che, quando vuoi, puoi sfruttare per guardare le tue trasmissione preferite sulle più importanti piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV e non solo.

Che dire: a questo prezzo è davvero l’occasione perfetta per acquistare il bellissimo monitor/smart TV di Samsung. Se lo metti subito nel carrello puoi sfruttare lo sconto del 40% e riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.