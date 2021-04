La scorsa settimana, siamo venuti a sapere che Samsung era al lavoro ad un nuovo accessorio; indagando abbiamo scoperto che si trattava di una tastiera wireless. Bene, il chaebol ha ora ufficialmente annunciato la sua nuova periferica denominata “Smart Keyboard Trio 500“. L’obiettivo dietro questo nuovo accessorio è aiutare gli utenti a ottenere il multitasking in modo efficace. Di fatto, è stata progettata appositamente per il mondo mobile-first; la tastiera è leggera e sottile e facilita il trasporto.

Samsugn Smart Keyboard Trio 500: un boost per la produttività

Samsung Smart Keyboard Trio 500 consente agli utenti di connettersi senza problemi a più dispositivi e passare facilmente da uno all’altro. Ciò è utile in numerose situazioni. Ad esempio, supponiamo che voi stiate scrivendo note sul vosrto laptop e che all’improvviso venga visualizzato un messaggio sullo smartphone,; a quel punto, potreste passare al telefono e rispondere al messaggio semplicemente toccando un tasto.

Potrete persino avviare le vostre app preferite con un solo tocco. Si possaono scegliere fino a tre app preferite su ciascun dispositivo per aprirle premendo un pulsante. La tastiera è progettata anche per il DeX, dandovi così una sensazione più simile a quella di un computer. Potete mettere il tuo Galaxy in modalità Wireless DeX e quindi utilizzare la tastiera proprio come fareste su qualsiasi PC. C’è un pulsante DeX dedicato che consente di avviarlo con una singola pressione.

Non di meno, si può semplicemente collegarla al monitor e quindi utilizzarla non appena viene lanciata. Venendo al design, la peiferica è dotata di un fattore di forma sottile e piccolo. Le dimensioni dei tasti sono ancora quasi simili a quelle normali, il che significa che la vostra esperienza di digitazione non sarebbe compromessa.

Samsung Smart Keyboard Trio 500 è disponibile in due opzioni di colore: bianco e nero. Al momento della stesura di questo articolo, la società non ha rivelato alcuna informazione sui prezzi. Sappiamo che sarà in vendita in alcuni mercati selezionati a partire dai primi di maggio.

Samsung

Elettronica