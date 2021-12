Samsung si evolve per affrontare le sfide del 2022

Samsung MX sarà il nuovo nome della divisione mobile del colosso tecnologico sudcoreano. L'annuncio arriva sul web proprio in queste ore, dopo aver saputo che l'azienda stava unendo le sue divisioni interne.

Samsung MX: maggior attenzione all'esperienza utente

All'inizio di questa settimana, l'OEM coreano ha annunciato i suoi piani per unire la divisione Mobile Communication con la quella di elettronica di consumo con al timone il vicepresidente e co-CEO Han Jong-hee.

Ora, la società ha annunciato che sta rinominando questa divisione appena fusa. A partire da ora, l'attività di produzione di telefoni del brand si chiamerà Samsung MX, dove “MX” sta per “Mobile Experience“.

La società ha inoltre annunciato che questa transizione, effettuata il 10 dicembre, ha effetto immediato e il nuovo nome verrà utilizzato d'ora in poi in tutte le comunicazioni ufficiali della società. Il comunicato stampa ha rivelato che la ridenominazione di Samsung MX era necessaria per enfatizzare la nuova direzione che la compagnia prenderà con il suo business mobile, vale a dire una maggiore attenzione all'esperienza dell'utente, ai servizi e alla costruzione di un sano ecosistema che vada oltre il suo ottimo hardware del telefono. TM Roh, il nuovo presidente e capo del business MX, ha così dichiarato:

Siamo entusiasti di annunciare la ridenominazione della nostra attività dopo decenni di innovazione e leadership nel settore della telefonia mobile. Riteniamo che questo cambio di nome ci aiuterà a inaugurare una nuova era nelle innovazioni mobili in cui possiamo creare possibilità ancora più entusiasmanti per gli utenti Galaxy.

Oltre a questo reveal, Samsung ha anche annunciato che parteciperà all'expo CES (Consumer Electronics Show) 2022 di Las Vegas, con un keynote previsto per il 4 gennaio. Secondo i rumor, il Galaxy S21 FE dovrebbe essere rilasciato durante il CES 2022.

Il mese scorso, la società ha anche spoilerato l'arrivo dei suoi display arrotolabili, pieghevoli e scorrevoli; prevediamo di ottenere maggiori informazioni al prossimo evento di inizio gennaio, quindi restate connessi. Vi aggiorneremo sulle ultime novità in merito.

Il fulcro della rivoluzione

Quindi, non solo troviamo una nuova nomenclatura che riflette la nuova direzione dell'azienda, ma sappiamo che il 2022 sarà l'anno all'insegna del cambiamento, con un focus speciale sul mondo dei pieghevoli, i veri protagonisti di questa rivoluzione tecnologica.