Samsung sarebbe sulla buona strada per sviluppare il primo sensore da 500 MP

Samsung ha avviato una vera e propria “rivoluzione” dei megapixel già da qualche anno, quando per prima ha lanciato i sensori da 48 MP. I più recenti raggiungono ben 200 MP, ma pare che l’azienda non abbia intenzione di fermarsi qui: secondo un recente report, i prossimi smartphone Galaxy potrebbero vantare fotocamere da ben 500 MP. Un passo in avanti che segue le ambizioni già comunicate da Samsung qualche tempo fa.

Apple manderà in pensione Sony?

Al momento, i sensori ad alta risoluzione Samsung sono presenti in molti smartphone di tutte le fasce di prezzo, non soltanto quelli prodotti dall’azienda. Tuttavia, a dominare il mercato dei dispositivi di fascia alta, è ancora Sony, sui cui sensori puntano la maggior parte dei marchi Android. Secondo l’informatore Jukanlosreve, il gigante sudcoreano pare abbia intenzione di superarsi, in un futuro non troppo lontano.

Nel suo rapporto, pubblicato su X, afferma che Samsung è già al lavoro per realizzare un sensore da 500 MP, da installare sui propri smartphone Galaxy. Attualmente, l’azienda utilizza quelli più avanzati, da 200 MP, nei dispositivi Galaxy S Ultra, quindi è probabile che le nuove fotocamere saranno presenti nei prossimi telefoni di punta premium.

In ogni caso, pare che Samsung non utilizzerà questo nuovo sensore per l’attesa serie Galaxy S25: molteplici fughe di notizie, infatti, hanno confermato che l’azienda continuerà a utilizzare per la fotocamera principale quello da 200 MP su Galaxy S25 Ultra. Il rapporto, inoltre, afferma che Samsung è al lavoro per sviluppare un nuovo sensore di immagine “a tre livelli sovrapposti” per Apple.

Che l’azienda sia pronta a lasciare Sony, i cui sensori alimentano da sempre le fotocamere di iPhone? Ancora non è chiaro, ma l’informatore afferma che quello in fase di sviluppo è “più avanzato di Exmor RS di Sony”. Un’informazione che fa il paio con quella rilasciata lo scorso luglio, in cui si affermava che Apple implementerà il nuovo sensore ultra-wide avanzato di Samsung nella serie iPhone 18, in sostituzione di quello di Sony.