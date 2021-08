Samsung una volta era uno dei marchi di smartphone più lenti a spingere con gli aggiornamenti software. Tuttavia, l'azienda ha cambiato la propria storia negli ultimi anni, soprattutto con l'avvento della One UI. Al giorno d'oggi, la compagnia lancia nuove versioni di Android per la grande maggioranza dei suoi smartphone. Dall'anno scorso inoltre, l'azienda promette almeno tre importanti big update di Android per le sue ammiraglie, ma anche per alcuni telefoni di fascia media.

Samsung Galaxy S21: l'update è in arrivo

Oltre agli aggiornamenti del sistema operativo, molti di questi dispositivi riceveranno ben quattro anni di patch di sicurezza. A tal proposito, la società sta lanciando un minor update contenente le patch di sicurezza di agosto 2021 per la sua serie di flagship Galaxy S21.

È interessante vedere come l'OEM sudcoreano gestisce un'impresa del genere quando invece altre realtà stanno ancora implementando le patch di sicurezza di giugno o luglio per i loro dispositivi. In più, segnaliamo che i terminali di punta del 2021 non sono stati i primi a ricevere questo aggiornamento.

Un paio di giorni fa, Samsung ha introdotto una patch di sicurezza dell'agosto 2021 sul Galaxy A52. Questo è uno smartphone di fascia media rilasciato a marzo di quest'anno insieme al fratellone A72.

Ora, la nuova build che include le patch di sicurezza di agosto 2021 viene lanciata con la versione del firmware G99x0ZCU2AUGE. L'aggiornamento per il Galaxy S21 Ultra richiede circa 300 MB di download. L'aggiornamento è attualmente in fase di lancio in Cina e inizierà a circolare a Hong Kong e Taiwan tra pochi giorni. Come al solito, prevediamo che il rollout completo di questo update arrivi in tutto il mondo tra un paio di settimane.

Nelle notizie correlate, la compagnioa si sta preparando per la presentazione dei suoi nuovi foldable (Z Fold3 e Z Flip3) e dei suoi orologi di ultima generazione dotati di WearOS 3, la piattaforma creata da Google e Samsung. Si chiameranno Galaxy Watch4 e Watch4 Classic.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S21 5G: tutti i prezzi

Samsung

Samsung Galaxy S21 5G

Smartphone