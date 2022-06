Samsung S21 FE 4G sta arrivando, ma cosa ci aspettiamo?

Il debutto del nuovo Samsung Galaxy S21 FE 4G sembra essere alle porte; le sue caratteristiche sono appena state rivelate online. Cosa aspettarci dal nuovo flagship killer?

Pochi mesi fa, la compagnia sudcoreana ha annunciato al mondo il Galaxy S21 FE 5G, un dispositivo con Exynos 2100 che vanta caratteristiche top ad un prezzo interessante. Oggi poi, può essere vostro con soli 549,99€. Stando a quanto si apprende dal sito GalaxyClub.nl, leggiamo che l’azienda lavora ad un’iterazione con modem 4G.

Perché Samsung sta lanciando la versione 4G del Galaxy S21 FE?

La pagina di supporto è stata pubblicata sul portale dei Paesi Bassi della compagnia. Il lancio è alle porte, secondo le indiscrezioni. Leggiamo che il numero di modello SM-G990B fa riferimento alla versione 4G del device; quindi, una variante potrebbe essere in lavorazione per il mercato internazionale. Il telefono supporterà il modem Bluetooth 5.2 e ora scopriamo le caratteristiche chiave.

Sotto la scocca sarà presente un processore Snapdragon 720 4G; lo schermo sarà di 6,4 pollici con risoluzione FullHD+. Il sistema operativo sarà Android 12 con skin One UI. La batteria invece, sarà di 4500 mAh con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Sul fronte fotografico, troveremo una snapper selfie da 32 Mpx, tre ottiche da 12+12+8 Mega. Le specifiche ci sembrano tutte identiche, ma il processore invece, sembra essere divefso. Non sappiamo perché la compagnia lancerà la variante 4G del telefono; ma potrebbe essere l’erede del device annunciato pochi mesi or sono con Exynos 990.

Intanto, se cercate il modello S21 FE con rete 5G, sappiate che si trova in sconto a soli 549,99€ con spedizione gratuita, al posto di 749,99€. Questo, a nostro avviso, è uno dei più interessanti di sempre. A questo prezzo vi portate a casa un top di gamma unico, ma fate presto. Non sappiamo per quanto tempo rimarrà a questa cifra. Le spedizioni sono gratuite e celeri (24o 48 ore). Dulcis in fundo, garanzia Amazon per ben due anni.

