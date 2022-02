Samsung ruba la scena nel mondo dei tablet, Apple arranca

Apple vede un crollo mentre Samsung aumenta la sua quota di mercato nel redditizio mercato dei tablet negli Stati Uniti. Tuttavia, le cose potrebbero presto cambiare con i nuovi modelli in arrivo dopo il keynote dell'8 marzo.

All'evento Unpacked recentemente concluso, Samsung non solo ha presentato ufficialmente la serie Galaxy S22, ma anche la serie Galaxy Tab S8. La gamma Tab S8 è la line-up di tablet premium dell'azienda.

Samsung recupera terreno nel mondo dei tablet

Quando si parla del mercato dei tablet Android, il nome di Samsung è sempre in primo piano. E sembra che i suoi prodotti abbiano trovato il giusto accordo con il pubblico.

Secondo un rapporto di ricerca di Canalys, il colosso sudcoreano è l'unico marchio che ha assistito a una tendenza al rialzo nel mercato dei tablet negli Stati Uniti nel 2021. Altri attori, come Apple e Amazon, hanno tutti visto un calo del numero di spedizioni. Le spedizioni di device di Samsung sono cresciute del 4,5% nel 2021.

La quota di mercato della compagnia coreana negli Stati Uniti è aumentata di 2,4 punti percentuali lo scorso anno. È passata dal rappresentare il 15% del mercato a conquistare il 17,4% entro la fine del 2021. Si tratta di una performance impressionante se si considera che le spedizioni di tablet negli Stati Uniti sono diminuite del 10% l'anno scorso.

La quota di mercato dei tablet negli Stati Uniti di Apple e Amazon è scesa rispettivamente del 17,3% e del 7,9%. Solo l'azienda produttrice di S22 è riuscita ad aumentare la sua quota di torta nonostante le condizioni avverse. Parlando della quota di mercato complessiva nel 2021, Apple ha guidato il gruppo con il 42,1% con Amazon al secondo posto con una quota del 23,9%.

In particolare, questi numeri di vendita non includono le spedizioni della serie Tab S8 recentemente rilasciata dal marchio che sta registrando un'incredibile domanda. È del tutto possibile che la società possa vedere un'ulteriore crescita nel mercato delle tavolette smart negli Stati Uniti (e non solo) nel corso dell'anno corrente.