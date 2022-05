Samsung ruba la corona a Xiaomi e diventa leader del mercato

In queste ore apprendiamo che Samsung è riuscita a detronizzare Xiaomi arrivando così al primo posto nel mercato della telefonia mobile in India; il dato ci viene fornito da un nuovo report condotto da Counterpoint Research.

Per chi non lo sapesse, Xiaomi è la compagnia leader del mercato in India fin dal 2017; solo in un periodo, precisamente nel terzo trimestre del 2020, la società sudcoreana è riuscita a spodestare la realtà cinese. Ora, secondo un sondaggio di Counterpoint Research, notiamo che finalmente Samsung ha superato la rivale in maniera definitiva, diventando così leader del mercato.

Come ha fatto Samsung ha superare Xiaomi in India?

Stando a quanto si legge dalla ricerca condotta dal portale, si apprende che l’OEM sudcoreano è riuscito a conquistare una quota di mercato pari al 27% in India. Il VP di Counterpoint, Neil Shah, ha detto:

La tempestiva espansione del portafoglio con capacità 5G fino alle serie M, F e A e il forte assorbimento del Galaxy S22 e delle serie di punta pieghevoli hanno aiutato Samsung a tornare alla posizione di leadership”.

Sappiamo che l’azienda offre una pletora di prodotti nel paese, che spaziano da quelli della serie A a quelli delle line-up M e F. Ci sono molti telefoni 5G low-cost, con il più economico che è il Galaxy F23 5G della compagnia. Anche i pieghevoli hanno ottenuto dei risultati eccellenti.

Uno dei motivi di successo della società è legato all’introduzione in commercio delle ammiraglie Galaxy S22 che hanno aiutato l’azienda a superare la mela nel settore high-end. Tuttavia, proprio oggi apprendiamo che i suddetti flagship tendono a deprezzarsi più velocemente dei prodotti Apple o Google. A riportare ciò ci ha pensato il sito di SellCell.

