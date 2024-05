Samsung: ricevi 200 euro di sconto con la promo YouMake

#YouMake è la nuova promozione in corso su Samsung Shop Online, lo store ufficiale di Samsung: gli utenti che entro il 28 maggio acquisteranno uno o più prodotti in offerta, per un importo minimo di 599 euro, riceveranno un codice sconto pari a 200 euro; questo sconto sarà utilizzabile sul sito o sull’app di Samsung dal 1° luglio al 31 agosto 2024, per l’acquisto di uno o più articoli con una spesa a carrello di importo mimino pari a 799 euro.

Tra TV, elettrodomestici, monitor e smartwatch, le offerte dedicate alla promozione #YouMake di Samsung sono tante. L’elenco completo è disponibile su questa pagina del Samsung Shop Online.

Samsung YouMake: 5% di extra sconto a carrello su Samsung Shop App

Le offerte della campagna promozionale #YouMake proseguiranno fino al 4 giugno. Incluso nella promo anche un extra sconto a carrello del 5% su una selezione di prodotti qualora l’acquisto venga completato su Samsung Shop App, l’applicazione ufficiale del sito ufficiale di Samsung.

A questo proposito, ecco altri vantaggi relativi all’acquisto su Samsung Shop Online:

PagoDIL : possibilità di pagare da 3 a 12 rate a interessi zero per acquisti che non superano la somma totale di 5.000 euro a carrello.

: possibilità di pagare da 3 a 12 rate a interessi zero per acquisti che non superano la somma totale di 5.000 euro a carrello. Finanziamento a tasso zero : su numerosi ordini è possibile completare l’acquisto online e pagare la prima rata a interessi zero dopo 60 giorni.

: su numerosi ordini è possibile completare l’acquisto online e pagare la prima rata a interessi zero dopo 60 giorni. Pagamento in 3 rate: tra le modalità di pagamento vi sono anche Klarna e PayPal, che consentono di dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero.

Approfitta quindi della promozione in corso su Samsung Shop Online e Samsung Shop App per ottenere un codice sconto del valore di 200 euro, da utilizzare poi su un altro acquisto da completare tra il 1° luglio e 31 agosto di quest’anno. Qui le offerte dedicate #YouMake.