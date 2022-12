Samsung realizzerà dei nuovi display super tecnologici per iPhone 14 Pro

Samsung potrebbe realizzare i display di iPhone 14 Pro con un nuovo processo di produzione ancora più avanzato di quello attuale; sembra che Apple abbia fatto questa precisa richiesta al colosso sudcoreano.

Di fatto, al fine di costruire il pannello dei nuovi melafonini premium con foro per la pillola dinamica, la mela ha chiesto al suo fornitore numero uno di usare un nuovo metodi di produzione volto a garantire una maggiore sicurezza del display senza perdita di qualità e per contenere i danni. A riportarlo, un nuovo leak di The Elec.

iPhone 14 Pro: Samsung costruirà dei pannelli più avanzati

Di fatto, iPhone 14 Pro e Pro Max sono i primi telefoni di Apple che presentano un ritaglio all’interno del pannello e non solo sul versante superiore come visto in passato con il notch. Il rapporto trapelato quest’oggi fa riferimento al fatto che Apple pare che abbia chiesto all’azienda coreana di usare delle strumentazioni a getto d’inchiostro aggiuntive per proteggere ancora di più i display OLED dei melafonini.

In poche parole, Samsung deve fare il foro a forma di pillola direttamente all’interno del pannello OLED, ma così facendo rischia di rovinare i pixel circostanti che potrebbero essere esposti a umidità e ossigeno. Con un nuovo metodo si potranno preservare così gli elementi dello schermo. Ecco cosa dice il rapporto:

Ciò è dovuto al primo display a foro applicato alla gamma di iPhone 14 Pro. Per creare un foro per l’obiettivo della fotocamera anteriore, ecc., nella parte superiore dello schermo OLED, è necessario praticare un foro nel post-processo (processo del modulo). Se l’incapsulamento del film sottile è danneggiato, l’OLED è esposto all’umidità e all’ossigeno e la durata del prodotto si riduce drasticamente.

Sappiamo che Samsung è leader nel settore dei display e degli schermi, quindi non c’è da preoccuparsi. Tra l’altro, secondo il rapporto, anche LG Display, altro fornitore di Apple, pare che stia usando lo stesso metodo di produzione per i modelli premium della gamma di Cupertino.

