Ad inizio anno Samsung ha annunciato il nuovo ISOCELL HM3, sensore fotografico da 108MP arrivato sul mercato grazie al top di gamma Galaxy S21 Ultra. Ieri la società coreana ha pubblicato un video per raccontare il funzionamento del sensore e le tecnologie implementate per realizzare scatti di estrema qualità.

L'ISOCELL HM3 sfrutta la tecnologia Pixel Binning, combina ben 9 pixel in 1 per catturare il massimo della luminosità ed offrire una qualità di dettaglio senza precedenti su uno smartphone. Applicando questa tecnica, la risoluzione complessiva di 108MP consente scatti super nitidi da 12MP con pixel grandi 2.4 micron.

Si affianca la funzione Smart-ISO, che si occupa di combinare immagini con diversa esposizione per bilanciare al massimo alte e basse luci e ridurre l'effetto ghosting. Anche la registrazione video è da primo della classe, l'HM3 consente di raggiungere l'8K o di realizzare filmati slow-motion in 4K a 120 frame al secondo o in FullHD fino a 240fps. Il video presenta una voce fuori campo e una serie di cinematiche e animazioni 3D che mostrano l'interno del sensore e il suo funzionamento durante gli scatti.

L'esigenza di Samsung di svelare i segreti del nuovo ISOCELL HM3 potrebbe coincidere con la volontà di implementare il sensore anche nei prossimi flagship, o – come spesso accade – di venderlo ad altri produttori.

Smartphone