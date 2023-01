Samsung promette un'esperienza "Premium" per la serie Galaxy S23

Samsung promette un’esperienza di punta con la nuova serie di flagship in arrivo Galaxy S23. Il dirigente dell’OEM sudcoreano TM Roh, capo della divisione mobile della compagnia, ha appena scritto un articolo sul blog in cui parla delle ammiraglie next-gen. All’interno di questo, il funzionario ha dichiarato che la line-up Galaxy S rappresenta al 100% la nuova vision della società sui terminali mobili. Ha infatti ribadito come la tecnologia migliora la vita delle persone e ha segnalato che i telefoni presenteranno delle fotocamere di altissimo livello professionale, sempre più smart e sempre più luminose.

Samsung Galaxy S23: il dirigente stuzzica i fan

Sotto la scocca, gli smartphone premium della compagnia presenteranno il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm overcloccato; questo garantirà performance uniche sia per il gaming che per l’uso quotidiano. Non di meno, i terminali si sposeranno ancora di più con gli altri oggetti di casa Samsung. La fluidità e l’interconnessione fra dispositivi Galaxy Watch, Buds e phones sarà più fluida che mai.

TM Roh ha anche suggerito che l’S23 Ultra rappresenterà il top dell’innovazione dell’azienda; inoltre, si impegna a migliorare e promuovere la consapevolezza ambientale. I nuovi gadget saranno realizzati con materiali ancora più durevoli, riciclati ma premium. Oramai mancano due settimane al debutto delle ammiraglie; voi cosa vi aspettate?

L’evento si chiamerà Galaxy Unpacked e offrirà un’esperienza premium definitiva. Ecco le parole del funzionario:

Mancano solo due settimane al prossimo evento Unpacked. Roh ha affermato che all’evento Unpacked, Samsung presenterà l’esperienza premium definitiva e offrirà presto la nostra esperienza mobile più potente che amerai per gli anni a venire. Non vedo l’ora di condividere ciò che ti aspetta.

Il top di gamma della serie in arrivo vanterà 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5, 256 GB di memoria interna e ci sarà una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 45W via cavo, wireless 25W e reverse da 10W. Ovviamente, sarà presente la S Pen allocata dentro la scocca dello smartphone.

