Samsung presenterà un nuovo foldable che non potrete avere

Samsung svelerà un nuovo smartphone foldable chiamato “W23 5G” il prossimo 21 ottobre in Cina. Come mai l’azienda sudcorena sta svelando un prodotto inedito sul mercato cinese e non nel resto del mondo?

Prima di rispondere a questa domanda, occorre fare un passo indietro: lo scorso anno la società ha annunciato il W22 nel mercato asiatico; adsso però ha dichiarato di voler svelare la nuova iterazione chiamata “W23 5G” il prossimo 21 ottobre alle 19:00 (orario locale).

Samsung W23 5G: le sue caratteristiche tecniche

Giusto per fare un passo indietro, il W22 è la versione di lusso del vecchio Galaxy Z Fold3 ed è stata pensata esclusivamente per il mercato asiatico. Ora, il nuovo device dovrebbe essere un’iterazione esclusiva del Fold4 annunciato lo scorso 10 agosto da noi. Ora, secondo un poster teaser, vediamo che ci sarà anche il W23 Flip, ovvero una variante personalizzata dell’attuale Flip4. Verranno venduti mediante il provider China Telecom.

L’elemento unico di questi device risiede nella cerniera dorata e del logo sul posteriore che, in cinese, reca scritto “cuore al mondo”; così come i vecchi W2, questi due gadget avranno uno scopo “benefico”. Di fatto, con i proventi di questi due gadget l’azienda donerà soldi ai bisognosi.

Lo scorso anno, il W22 5G è stato rilasciato nel 2021 ad un costo di 16999 Yuan, ovvero 2372 dollari. Anche il W23 avrà un costo simile, ma ora diamo un’occhiata alle sue specifiche tecniche.

Sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm; sarà presente su entrambi i modelli. Il primo come detto, sarà un device che si aprirà “a libro”, con schermo interno da 7,6 pollici. Il W23 Flip invece, sarà un clamshell con schermo da 6,7 pollici.

Sul fronte fotografico ci sarà una configurazione a tripla lente sul posteriore con main camera da 50 Mpx, ultrawide da 12 Mega e teleobiettivo da 12 Mpx con zoom ottico 3X. Anteriormente ci saranno due selfiecam, una UDC da 10 Mpx e una classica da 12 Mega. Il Flip invece, avrà solo due ottiche posteriorim entrambe da 12 Mpx.

