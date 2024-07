Samsung presenta il chip Exynos W1000 da 3nm per Galaxy Watch 7 e Ultra

Samsung ha lanciato il suo primo processore da 3nm, l’Exynos W1000. Il nuovo chip alimenterà probabilmente il Galaxy Watch 7 e il Galaxy Watch Ultra che dovrebbero essere presentati il prossimo 10 luglio nel corso di Unpacked. L’azienda, con questo nuovo chip, promette “prestazioni rivoluzionarie” in grado di migliorare salute, forma fisica e produttività grazie ai nuovi smartwatch che lo monteranno.

Smartwatch più veloci e fluidi: cosa porterà Exynos W1000

Il nuovo SoC Samsung è effettivamente il primo chip a 3 nanometri dell’azienda sudcoreana e rappresenta un deciso passo avanti rispetto ai predecessori. Parliamo di Exynos W930, che alimenta la serie Galaxy Watch 6, e di Exynos W920, montato dai Galaxy Watch 4 e Watch 5, entrambi chip a 5 nm, quest’ultimo con una CPU leggermente più lenta.

Parlando di CPU, il nuovo processore sarà penta-core (i predecessori si fermavano a due): un ARM Cotex-A78 prime core con clock a 1.6GHz e quattro Cortex-A55 efficiency cores a 1.5GHz. Una configurazione in grado, secondo l’azienda, di ridefinire le capacità di prestazione degli smartwatch. In termini pratici, cosa significa? Che le app si avvieranno fino a 2,7 volte più velocemente, mentre il passaggio da un’app all’altra sarà più fluido. La tecnologia FOPLP (fan-out panel-level packaging) di Exynos W1000 e le altre migliorie, abbinati a un nodo produttivo a 3nm, lo rendono estremamente compatto e più efficiente dal punto di vista energetico.

Ciò potrebbe portare a significativo miglioramento per la batteria, poiché Samsung può utilizzare lo spazio extra sotto la scocca per dotare l’orologio di una batteria più grande. L’Exynos W100 vanta anche un motore AOD (always-on display) 2.5D per un’esperienza AOD più raffinata senza incidere sulla durata della batteria. Il Mali-G68 MP2 GOU apparentemente rimane invariato. Il nuovo processore sarà inoltre in grado di gestire display qHD fino a 640 x 640 pixel o 960 x 540 pixel di risoluzione, supportando 32 GB di storage eMMC , memoria LPDDR5 e sistemi di posizionamento GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. Una mancanza che forse potrebbe farsi sentire è il supporto al 5G.

Si vocifera da tempo che il primo processore da 3 nm di Samsung debutterà con Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra. I nuovi smartwatch dovrebbero essere presentati ufficialmente all’evento Galaxy Unpacked della prossima settimana (10 luglio). Considerando tutti i miglioramenti che Exynos W1000 promette di portare, dobbiamo aspettarci una nuova generazione di orologi smart dalla potenza e prestazioni di livello superiore.