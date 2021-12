Samsung presenta i primi monitor e TV HDR10+ Gaming

Samsung ha annunciato che la sua line-up di display per il 2022 includerà TV QLED (dalla serie Q70 in poi) e monitor da gioco compatibili con il nuovo standard HDR10+ Gaming. La presentazione delle prime demo è prevista per il CES 2022 che si terrà a inizio gennaio a Las Vegas.

In collaborazione con Saber Interactive, la dimostrazione verterà su titoli come Redout 2 e Pinball FX, mentre Game Mechanic Studios mostrerà Happy Trails e The Kidnapped Princess.

La tecnologia sfiderà sullo stesso campo lo standard concorrente, Dolby Vision Gaming, che è già compatibile con giochi di un certo richiamo del calibro di Halo Infinite, Gears 5 e Call of Duty Black Ops Cold War. Xbox Series X e S sono infatti le console più attive su questo versante, con almeno una decina di prodotti compatibili.

HDR10+ Gaming, cos'è la nuova tecnologia che promuove Samsung?

HDR10+ Gaming è un nuovo standard che punta a fornire maggiori metadati visivi a confronto con il normale HDR10, allo scopo di raggiungere una luminosità di picco fino a 4 volte superiore. Il tutto affiancato dal supporto alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e alla modalità a bassa latenza automatica (ALLM) per regalare ai giocatori immagini fluide e belle da vedere.

È il nuovo campo da battaglia su cui si sfideranno i colossi dell'elettronica di consumo. Dolby Vision Gaming garantisce già tutto quanto è stato detto, fatta eccezione per il supporto superiore ai 120Hz, che dovrebbe essere prerogativa di HDR10+ Gaming, sebbene Samsung non sia entrata nel dettaglio.

Viene confermato anche il supporto di Nvidia con le GPU delle serie GeForce RTX 30, RTX 20 e GTX 16, per le quali verranno distribuiti dei driver di aggiornamento nel corso del 2022. Ovviamente bisognerà acquistare anche uno dei display Samsung per testare la tecnologia con il proprio PC: ma per questi dettagli dovremo aspettare l'evento di presentazione previsto per il CES 2022.