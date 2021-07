Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung stia iniziando a prendere di mira importanti leaker in un modo simile a quello effettuato da Apple in questi giorni, minacciando azioni legali e sostenendo rivendicazioni sul copyright.

Samsung vuole porre fine alle fughe di notizie e ai leaks

Il mese scorso avevamo riferito che Apple aveva iniziato a minacciare alcuni importanti leaker del settore. Ora, anche Samsung sta seguendo l'esempio dell'azienda rivale e sta prendendo di mira anche i leaker, con avvertimenti sui reclami sul copyright.

Secondo un rapporto di AndroidAuthority, la mossa del colosso tecnologico sudcoreano è stata notata per la prima volta su Reddit. Apparentemente, sembra che la società abbia avviato delle segnalazioni per reclami sul copyright al fine di indurre gli insider a rimuovere immagini e video dei dispositivi in arrivo. In particolare, sta colpendo le fughe di notizie fornite da Max Jambor di AllAboutSamsung.

In un tono decisamente molto minaccioso, ha aggiunto che questo è “solo l'inizio” e che alcune delle immagini scompariranno entro pochi giorni. Allo stesso modo, anche il famosissimo informatore Evan Blass ha suggerito che avrebbe eliminato i post relativi a Samsung.

Il tipster ha anche affermato che il marchio sta inseguendo il leaker originale e non i media e altri portali che riportano queste perdite. Nelle notizie correlate, anche Xiaomi ha recentemente perseguito numerosi insider negli ultimi tempi. Per chi non lo sapesse, le fughe di notizie sono tecnicamente violazioni della riservatezza aziendale. Quindi la mossa dei principali giganti della tecnologia sui leaker non è una sorpresa.

Sebbene Samsung abbia rivendicato il copyright di varie immagini, le perdite di solito si diffondono rapidamente, quindi potrebbero non avere effetti su di esse nel complesso. Quindi restate connessi con noi per ulteriori informazioni, poiché forniremo ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili.

