Samsung "pizzica" Apple con la nuova pubblicità (VIDEO)

In un nuovo video Samusng ha appena criticato velatamente Apple per non innovare abbastanza sui suoi iPhone, mentre “lei” è solita portare funzionalità premium come la main camera da 108 Megapixel che consente la registrazione dei video in 8K o il super zoom spaziale 100X visto nell’ultima ammiraglia S22 Ultra.

Samsung vs Apple: la provocazione prima del lancio di iPhone 14

Il video si chiama “Buckle Up” e si rivolge proprio agli utenti amanti della mela e attuali utilizzatori di iPhone, promuovendo però i nuovi dispositivi proprietari. È realizzato da Samsung e mira a elogiare il Galaxy S22 Ultra 5G, il Galaxy Z Fold4 e il Galaxy Z Flip4.

Nello spot la compagnia sudcoreana afferma:

“Prendete le cinture per l’ultimo lancio di Apple. Mentre entri in un mondo in cui le teste gireranno, ma nessuna nella tua direzione.” Un mondo in cui “la più alta risoluzione in uno smartphone sarà nelle tasche di qualcun altro. E quell’epico scatto lunare che sta ottenendo tutti i Mi piace non sarà tuo”. “Questa innovazione non arriverà presto su un ‌iPhone‌ vicino a te”.

Dura poco più di 30 secondi e lo potete vedere da qui:

Ricordiamo che questo spot arriva con pochissimi giorni di distanza dall’evento “Far Out” di Apple all’interno del quale la compagnia di Cupertino dovrebbe presentare i nuovi iPhone 14 e 14 Pro. Gli utenti della mela stanno aspettando le tante rivoluzioni che l’azienda ha intenzione di portare sui terminali. Pensiamo alla main camera da 48 Mpx che consentirà la registrazione dei video in 8K e non solo. Ci sarà un nuovo notch a forma di rettangolo con angoli arrotondati. Restate connessi per i futuri aggiornamenti.

