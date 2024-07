Samsung One UI 7 prossima al lancio: ma le icone non assomigliano troppo a iOS?

Il lancio della beta di One UI 7 potrebbe essere più vicino del previsto: alcune indiscrezioni, infatti, suggeriscono che la versione test del nuovo sistema operativo di Samsung sia dietro l’angolo e potrebbe apportare grandi cambiamenti dal punto di vista grafico, in particolare riguardo le icone – molto simili a quelle dei dispositivi iOS.

Samsung “copia" Apple?

Cosa dobbiamo aspettarci da questa beta? Al riguardo, Samsung è rimasta a bocca cucita. Tuttavia un altro leaker, che si fa chiamare chunvn8888 su X, ha recentemente fatto trapelare alcuni dettagli su possibili cambiamenti che potrebbero arrivare con l’aggiornamento, molti dei quali sembrano ruotare attorno all’estetica del sistema operativo.

Stando alle parole del leaker, Samsung avrebbe rivoluzionato l’aspetto delle icone per renderle più arrotondate, mentre altre – come quelle dell’app galleria, fotocamera e meteo – sarebbero state interamente ridisegnate: a colpo d’occhio assomiglierebbero molto a quelle utilizzate da Apple nei propri dispositivi iOS, eccezion fatta per la fotocamera. E infatti l’utente ha condiviso anche uno screenshot in cui mostra la possibilità di scegliere stile di icone e widget, una funzionalità che paragona a iOS 18. Anche l’icona della batteria appare diversa, simile a una pillola.

Immagini

Queste modifiche estetiche potrebbero non limitarsi alle sole icone: il leaker ha infatti anticipato che l’interfaccia utente della fotocamera è stata modificata in modo tale da renderla più intuitiva e semplice da utilizzare con una sola mano. Infime, Samsung avrebbe cambiato il nome di Emoji AR in Galaxy Avatar, mentre nella schermata di accesso dell’account Samsung sarebbe apparsa una nuova frase, che recita: “Aggiungi l’intelligenza avanzata al tuo telefono".

A dare manforte a chunvn8888 c’è anche il noto leaker Ice Universe, che ha tuttavia spiegato come quella mostrata dall’utente si tratti probabilmente di una build di prova iniziale. Il che significa che ci sono buone probabilità che le icone, il design e altri dettagli possano subire ulteriori modifiche prima del rilascio ufficiale, che potrebbe avvenire – sempre secondo alcune indiscrezioni – la prossima settimana. Naturalmente queste informazioni, fino all’effettivo lancio, devono essere sempre prese con le pinze.