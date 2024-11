Samsung Odyssey OLED G9: 49 pollici galattici per il massimo delle performance

Il Samsung Odyssey OLED G9, modello S49CG934, è un monitor gaming di fascia alta, progettato per offrire prestazioni straordinarie e un’esperienza visiva immersiva. Disponibile al prezzo promozionale di 997€, con uno sconto del 38% su Amazon, questo monitor è perfetto per chi non vuole compromessi e cerca un’esperienza esagerata in tutto, con il meglio dell’attuale tecnologia.

Con un display OLED curvo da 49 pollici e una curvatura 1800R, il monitor avvolge il campo visivo dell’utente, creando un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. La risoluzione Dual QHD (5120×1440) offre immagini nitide e dettagliate, ideali per il multitasking e per titoli con grafiche complesse. Il refresh rate di 240Hz e il tempo di risposta di 0,03ms assicurano una fluidità eccezionale e una risposta immediata ai comandi, caratteristiche fondamentali per il gaming competitivo. Inoltre, il supporto a G-Sync e FreeSync Premium Pro elimina fenomeni di tearing e stuttering, migliorando ulteriormente la qualità dell’esperienza visiva.

Il monitor supporta HDR True Black 400, garantendo un contrasto straordinario con neri profondi e bianchi luminosi. Dal punto di vista della connettività, offre porte DisplayPort, HDMI 2.1, Micro HDMI e USB, rendendolo versatile e adatto a configurazioni diverse. Il design elegante con cornici sottili e una base regolabile in altezza, inclinazione e rotazione garantisce non solo performance, ma anche comfort ed estetica.

Con il 38% di sconto, è un investimento da fare assolutamente – anche perché lo puoi pagare a rate, se lo desideri. Non perdere altro tempo: acquistalo subito al miglior prezzo di sempre!