Samsung Odyssey OLED G6 in offerta: un monitor da gaming colossale in tutto

Il Samsung Odyssey OLED G6 è attualmente disponibile su Amazon a 699,90€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo di listino, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo per i gamer alla ricerca di prestazioni al top. Questo monitor da gaming si distingue per un refresh rate di 360 Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 ms (GtG), rendendolo perfetto per il gaming competitivo e garantendo un’esperienza di gioco estremamente fluida e reattiva.

Il display OLED da 27 pollici con risoluzione QHD (2560×1440 pixel) e supporto HDR10+ offre colori brillanti e neri profondi, che rendono ogni sessione di gioco estremamente immersiva. La qualità dell’immagine è ulteriormente migliorata grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro, che riduce il tearing dello schermo e l’input lag, fornendo un vantaggio competitivo ai giocatori più esigenti. Questo monitor è dotato anche di funzionalità come Picture in Picture (PIP) e un mirino virtuale, utili per ottimizzare l’esperienza di gioco.

Per quanto riguarda il design, l’Odyssey OLED G6 presenta cornici sottili e un supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, garantendo il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. La connettività è completa, con due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4a e diverse porte USB, consentendo un’ampia compatibilità con diverse periferiche e piattaforme. Inoltre, la finitura opaca del pannello elimina fastidiosi riflessi, migliorando ulteriormente la visibilità durante il gioco.

Senza girarci attorno, è uno dei migliori monitor da gaming premium che i soldi possano comprare in questo momento. Non perdere l’occasione di averlo a soli 699,90€: approfitta dell’offerta prima che sia tardi.