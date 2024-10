Samsung Odyssey G6: monitor gaming curvo a 399,90€ con sconto del 29%

Il Samsung Odyssey G6 è un monitor gaming di alto livello, ora disponibile in offerta su Amazon a 399,90€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo originale. Questo modello, parte della gamma 2022 di Samsung, offre una combinazione di prestazioni elevate e caratteristiche progettate per migliorare l’esperienza di gioco, rendendolo un’ottima scelta per i gamer più esigenti.

Dotato di uno schermo curvo da 32 pollici con risoluzione QHD (2560×1440), il monitor Odyssey G6 offre un’immersione totale grazie alla curvatura 1000R, che segue perfettamente il campo visivo umano, rendendo ogni sessione di gioco più realistica e coinvolgente.

La frequenza di aggiornamento di 240 Hz permette di godere di un’esperienza di gioco estremamente fluida e priva di stuttering, specialmente nei giochi più frenetici. Il tempo di risposta di 1 ms assicura una rapida reattività, minimizzando l’effetto ghosting e garantendo che ogni azione venga riprodotta sullo schermo senza ritardi. L’Odyssey G6 è inoltre compatibile con FreeSync Premium Pro, che aiuta a eliminare il tearing dello schermo, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica.

Il Samsung Odyssey G6 è dotato di certificazione HDR600, che assicura una gamma dinamica più ampia, permettendo di godere di dettagli più profondi e colori più vividi sia nelle scene più scure che in quelle più luminose. Il monitor dispone di molte opzioni di connettività, inclusi HDMI, Display Port e porte USB, oltre ad un ingresso audio e casse integrate, che rendono semplice collegare il dispositivo a console, PC e altri accessori.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare il Samsung Odyssey G6 a un prezzo clamorosamente competitivo!